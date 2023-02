Questa foto di un uomo che fa il dito medio a Joe Biden è falsa

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Il 22 febbraio 2023 è stata pubblicata su Facebook unache sembra mostrare unche fa il gesto del, durante un evento pubblico, al presidente degli Stati Uniti Joe. L’immagine è accompagnata da un testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, che recita: «Per me l’eroe della giornata di ieri a Varsavia è stato lui. Non credocapisca il linguaggio dei segni». Il riferimento è alla visita del presidente statunitense a Varsavia, in Polonia, svoltasi il 21 febbraio 2023. In quell’occasioneha ribal’appoggio degli Stati Uniti all’Ucraina, invasa militarmente dalla Russia un anno fa. Laoggetto di analisi è modificata e veicola una notizia. Nello ...

