Quella partita dello Shakhtar Donetsk a un anno dall'inizio della guerra (Di giovedì 23 febbraio 2023) La squadra ucraina impegnata a Rennes per difendere il vantaggio dell'andata nei play off di Europa League: la sfida però assume anche precisi connotati storici e politici Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 febbraio 2023) La squadra ucraina impegnata a Rennes per difendere il vantaggio dell'andata nei play off di Europa League: la sfida però assume anche precisi connotati storici e politici

