Quarto Grado, le anticipazioni di venerdì 24 febbraio (Di giovedì 23 febbraio 2023) venerdì 24 febbraio, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero Il programma a cura di Siria Magri apre con vicenda di Liliana Resinovich, scomparsa nel dicembre 2021 e rinvenuta cadavere nel gennaio 2022. La Procura di Trieste ha chiesto l’archiviazione del caso, ipotizzando che la donna si sia “intenzionalmente allontanata dalla sua abitazione” e ” intenzionalmente decisa di porre fine alla propria vita”. Ma è stato davvero così? Al centro della puntata, anche la storia di Saman Abbas. Il dibattimento è iniziato e dal Pakistan, in attesa di estradizione, il padre di Saman, il 48enne Shabbar, accusa Saquib Ayub: il giovane, che era il fidanzato della figlia, vive in un luogo protetto e si è costituito parte civile al processo. Abbas, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 febbraio 2023)24, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero Il programma a cura di Siria Magri apre con vicenda di Liliana Resinovich, scomparsa nel dicembre 2021 e rinvenuta cadavere nel gennaio 2022. La Procura di Trieste ha chiesto l’archiviazione del caso, ipotizzando che la donna si sia “intenzionalmente allontanata dalla sua abitazione” e ” intenzionalmente decisa di porre fine alla propria vita”. Ma è stato davvero così? Al centro della puntata, anche la storia di Saman Abbas. Il dibattimento è iniziato e dal Pakistan, in attesa di estradizione, il padre di Saman, il 48enne Shabbar, accusa Saquib Ayub: il giovane, che era il fidanzato della figlia, vive in un luogo protetto e si è costituito parte civile al processo. Abbas, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Silvana94447823 : @pomeriggio5 no va be anche pomeriggio 5 non posso più seguire.... già avevo smesso di quadrare quarto grado x non… - Webl0g : Quarto Grado, 24 febbraio 2023: anticipazioni puntata - its_myusername_ : @Ricchei Dopo averlo fatto a tutti i parenti fino al quarto grado è la volta buona che la guerra la faccio scoppiare io. - etherea_etherea : RT @Alice_Kingslay: Il rosso e il nero indicano il grado supremo del Rito Scozzese Antico e Accettato. Infatti i gradi dal quarto in su,son… - FreddieTee : RT @simonesalvador: Quindi: -Sentenza Tribunale 1° grado che condanna FISI a 'svestire' EA7 e indossare Kappa -Attesa per sentenza TAR del… -