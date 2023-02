"Quanto è messo male": rumors su Vladimir Putin, caos al Cremlino (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tra i più noti commentatori di temi relativi alla ex-Urss alle tv italiane, di origine georgiana, Nona Mikhelidze è responsabile di ricerca dell'Istituto Affari Internazionali, per cui ha diretto il Programma Eurasia. Un anno di guerra. Quali sono le prospettive? «Quello che possiamo dare per certo è che la guerra durerà nel corso del 2023. Alla Conferenza sulla sicurezza europea che si è tenuta a Monaco nel week-end quasi tutti i leader si sono accordati per prepararsi su una guerra lunga. Fa eccezione Zelensky, che rimane ottimista e assicura che l'Ucraina farà di tutto per chiudere la partita entro la fine dell'anno. Ma l'approccio europeo e occidentale è ormai quello di adattarsi a una guerra lunga». Questo approccio indica una evoluzione? «È cambiata la prospettiva e visione delle cose da parte dell'Occidente. Nei mesi passati quello che abbiamo visto erano aiuti occidentali ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tra i più noti commentatori di temi relativi alla ex-Urss alle tv italiane, di origine georgiana, Nona Mikhelidze è responsabile di ricerca dell'Istituto Affari Internazionali, per cui ha diretto il Programma Eurasia. Un anno di guerra. Quali sono le prospettive? «Quello che possiamo dare per certo è che la guerra durerà nel corso del 2023. Alla Conferenza sulla sicurezza europea che si è tenuta a Monaco nel week-end quasi tutti i leader si sono accordati per prepararsi su una guerra lunga. Fa eccezione Zelensky, che rimane ottimista e assicura che l'Ucraina farà di tutto per chiudere la partita entro la fine dell'anno. Ma l'approccio europeo e occidentale è ormai quello di adattarsi a una guerra lunga». Questo approccio indica una evoluzione? «È cambiata la prospettiva e visione delle cose da parte dell'Occidente. Nei mesi passati quello che abbiamo visto erano aiuti occidentali ...

