Quanti Lobotka scendono in campo? (Di giovedì 23 febbraio 2023) È una domanda che ci assilla da mesi. Quanti Lobotka scendono in campo? Il centrocampista slovacco ha goduto dei poteri della scienza sfruttando la clonazione, altrimenti non si spiega. Già lo scorso anno con l’arrivo di Spalletti le sue qualità si erano finalmente palesate: finalmente privo di qualsiasi problema di natura fisica, il numero 68 si era preso la scena. Staffetta con Demme E dire che al suo arrivo, assieme a Demme ai tempi di Gattuso, aveva dato l’impressione di un giocatore comune al punto che il tedesco gli andò subito davanti nelle gerarchie. Lobotka è invece un unicum storico, per lui sono difficilissimi i paragoni. Ciò che si è visto contro l’Eintracht ha del sovrannaturale, giocate nello stretto, un controllo e lancio in profondità per Lozano da manuale del calcio, ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 febbraio 2023) È una domanda che ci assilla da mesi.in? Il centrocampista slovacco ha goduto dei poteri della scienza sfruttando la clonazione, altrimenti non si spiega. Già lo scorso anno con l’arrivo di Spalletti le sue qualità si erano finalmente palesate: finalmente privo di qualsiasi problema di natura fisica, il numero 68 si era preso la scena. Staffetta con Demme E dire che al suo arrivo, assieme a Demme ai tempi di Gattuso, aveva dato l’impressione di un giocatore comune al punto che il tedesco gli andò subito davanti nelle gerarchie.è invece un unicum storico, per lui sono difficilissimi i paragoni. Ciò che si è visto contro l’Eintracht ha del sovrannaturale, giocate nello stretto, un controllo e lancio in profondità per Lozano da manuale del calcio, ...

