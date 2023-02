“Quando l’acqua è (in) pericolo”: il progetto dell’Ente Bonifica Paludi Napoli (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si chiama “Quando è l’acqua è (in) pericolo” il progetto che il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, insieme al Cesbim (il centro studi sulle bonifiche nell’Italia meridionale) e alla fondazione IDIS Città della scienza sta portando avanti nelle scuole di primo e secondo grado di Napoli e provincia. Questa mattina l’incontro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si chiama “è (in)” ilche il Consorzio didelledie Volla, insieme al Cesbim (il centro studi sulle bonifiche nell’Italia meridionale) e alla fondazione IDIS Città della scienza sta portando avanti nelle scuole di primo e secondo grado die provincia. Questa mattina l’incontro L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Focus_it : Avete mai sentito parlare del Pozzo di Thor, un cratere marino che si trova in Oregon? Il momento migliore per osse… - albeggiava52 : @tterrato L'acqua è ancora fredda per i 5mm, meglio aspettare Aprile. I ricci li facevo già da bambina quando ce n'… - ele9061 : RT @dottorbarbieri: ????? Incapienti, forfettari, disabili, terremotati, ONLUS... È un gioco al massacro: l'austerità montiana pare acqua fr… - EuroTeuro : RT @dottorbarbieri: ????? Incapienti, forfettari, disabili, terremotati, ONLUS... È un gioco al massacro: l'austerità montiana pare acqua fr… - marco_disca : RT @dottorbarbieri: ????? Incapienti, forfettari, disabili, terremotati, ONLUS... È un gioco al massacro: l'austerità montiana pare acqua fr… -