Quando finisce The Voice Senior 2023? Data della finale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Quante puntate sono previste per The Voice Senior 2023? Il talent show musicale condotto da Antonella Clerici ritorna su Rai 1 a partire da venerdì 13 gennaio 2023. In tutto sono previste sette nuove puntate, in onda ogni venerdì in prima serata dalle 21.25. Quando finisce The Voice Senior 2023? La finale è prevista per il 3 marzo. Novità in giuria, con i Ricchi e Poveri che prendono il posto di Orietta Berti. La coppia formata da Angela Brambati e Angelo Sotgiu entra far parte del team dei coach di The Voice Senior insieme ai confermatissimi Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino. Questa la programmazione completa (potrebbe variare): Prima puntata: 13 gennaio Seconda puntata: 20 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Quante puntate sono previste per The? Il talent show musicale condotto da Antonella Clerici ritorna su Rai 1 a partire da venerdì 13 gennaio. In tutto sono previste sette nuove puntate, in onda ogni venerdì in prima serata dalle 21.25.The? Laè prevista per il 3 marzo. Novità in giuria, con i Ricchi e Poveri che prendono il posto di Orietta Berti. La coppia formata da Angela Brambati e Angelo Sotgiu entra far parte del team dei coach di Theinsieme ai confermatissimi Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino. Questa la programmazione completa (potrebbe variare): Prima puntata: 13 gennaio Seconda puntata: 20 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : #Calenda: «Mi sono stancato. Ci metto soldi, la sede, la struttura, giro l'Italia mentre #Renzi se ne sta tranquill… - BonariaAron2022 : @Lauradefin1 @Sara20036194 Ma quanto parla Murgia? Quando inizia non finisce più, ci propina certi pipponi, che noia!!! - CorriereCitta : Quando finisce The Voice Senior 2023? Data della finale - paoladestefanis : @massimogenovali Quando finisce sta pagliacciata? - ECircolare : @stregadentro Anche io lo faccio… al circolo però. Mi diverto troppo quando giocano a carte e si insultano in diale… -