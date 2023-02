Quando è la festa della mamma 2023? Ecco la data (Di giovedì 23 febbraio 2023) Quando è la festa della mamma? La festa della mamma cade sempre la seconda domenica di Maggio. In origine la data era fissa e cadeva l’8 Maggio, ma fu modificata per ragioni sia commerciali, sia per semplificare i festeggiamenti e rendere più facilmente accessibile la festa a tutti. Quando è la festa della mamma? La ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023)è la? Lacade sempre la seconda domenica di Maggio. In origine laera fissa e cadeva l’8 Maggio, ma fu modificata per ragioni sia commerciali, sia per semplificare i festeggiamenti e rendere più facilmente accessibile laa tutti.è la? La ... TAG24.

