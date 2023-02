Quali sono le basi dell’inchiesta sulla presunta evasione fiscale da 870 milioni di Meta? (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il mondo così come lo conosciamo, quello in cui le Big Tech che offrono servizi gratuiti – i famosi social network che sono e avrebbero dovuto rimanere sempre gratis, per intenderci – potrebbe cambiare radicalmente. La Procura di Milano sta indagando su Meta per evasione fiscale: questa è la notizia che, andando ad approfondire e a ricostruire il percorso che ci ha portato fin qui – come faremo oggi nel nostro monografico dedicato all’evasione fiscale Meta e a tutte le implicazioni -, potrebbe portare a un rimescolamento delle carte in tavola tale che Meta e le altre piattaforme social dovrebbero pagare le tasse arretrate a partire dal 2015. LEGGI ANCHE >>> Ma davvero Facebook e Instagram finora sono stati totalmente gratuiti? ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il mondo così come lo conosciamo, quello in cui le Big Tech che offrono servizi gratuiti – i famosi social network chee avrebbero dovuto rimanere sempre gratis, per intenderci – potrebbe cambiare radicalmente. La Procura di Milano sta indagando super: questa è la notizia che, andando ad approfondire e a ricostruire il percorso che ci ha portato fin qui – come faremo oggi nel nostro monografico dedicato all’e a tutte le implicazioni -, potrebbe portare a un rimescolamento delle carte in tavola tale chee le altre piattaforme social dovrebbero pagare le tasse arretrate a partire dal 2015. LEGGI ANCHE >>> Ma davvero Facebook e Instagram finorastati totalmente gratuiti? ...

