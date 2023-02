Putin revoca decreto sulla sovranità moldava | sale la tensione anche in Georgia

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 febbraio 2023)lain Moldavia. Ieri Vladimirhato undel 2012 che in parte riguardavail futuro della Transnistria, regione separatista che confina con l’Ucraina, in cui sono presenti truppe russe. Il, basato sui principi della politica estera russa di 11 anni fa, impegnava Mosca a cercare modi per risolvere la questione separatista in Moldavia “rispettando la, ‘integrità territoriale e lo status neutrale della Repubblica di Moldavia nel determinare lo status speciale della Transnistria”. La decisione dire ilè stata pubblicata ieri sul sito del Cremlino, in cui si afferma che questo garantisce “gli interessi nazionali della Russia in relazione ai profondi ...