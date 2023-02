Putin, gli Stati Uniti temono il bluff della Cina. «Pechino è dalla parte della Russia» (Di giovedì 23 febbraio 2023) A dispetto del piano di pace in dodici punti che verrà illustrato domani da Wang Yi, il superministro degli Esteri di Pechino, e della sdegnata e furente reazione con cui i cinesi rispondono... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 23 febbraio 2023) A dispetto del piano di pace in dodici punti che verrà illustrato domani da Wang Yi, il superministro degli Esteri di, esdegnata e furente reazione con cui i cinesi rispondono...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Putin revoca un decreto del 2012 che garantiva il rispetto della sovranità, integrità territoriale e neutralità del… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Amato e Mattarella stringono il governo nella tenaglia green ??? La Cina blinda Putin ma parla a… - GiovaQuez : Ilan ?or starebbe contribuendo ai disordini sociali con il sostegno di Mosca nel tentativo di rovesciare il governo… - MartinaTassina4 : @Gianl1974 Che poi ha funzionato tt sta mossa xké in Italia gli amanti di putin nella maggioranza stanno già titub… - BomprezziMarco : RT @kuliscioff: Stanotte la marcia Perugia-Assisi per quelli che non sono 'per l'Ucraina' ma 'per la pace', cioè perché gli ucraini smettan… -