Pubblicità occulta e i casi Rosa Chemical e Blanco: Agcom valuta istruttoria sul Festival (Di giovedì 23 febbraio 2023) Morandi, Ferragni e Amadeus - Sanremo 2023 (foto AGI per Rai) Il Festival di Sanremo 2023 sotto la lente d'ingrandimento anche da parte di Agcom, che valuta un'istruttoria per il mancato rispetto delle regole. Entro due settimane dovrebbe arrivare il verdetto; dovessero trovare conferma le violazioni contestate, il rischio di multe tutt'altro che leggere si fa elevato, insieme ad un polverone mediatico inevitabile. Ma cosa viene contestato? Tre sono i "cavilli": il sospetto di violazione delle norme legate alla Pubblicità occulta su Instagram (nel mirino il profilo social di Chiara Ferragni e soprattutto quello aperto ad Amadeus in diretta durante il Festival, che ha fatto incetta di follower in pochissimo tempo), la "scena twerk" con bacio tra ...

