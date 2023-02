PSG, dalla Francia insistono: super tridente spaccato, ne rimane solo uno (Di giovedì 23 febbraio 2023) dalla Francia sono sicuri: il super tridente offensivo del PSG non riesce a giocare insieme. Potrebbe rimanerne solo uno Come riferito da Le Parisien, il clima in casa PSG è tutt’altro che disteso e la colpa sarebbe riconducibile al super tridente offensivo Messi, Neymar, Mbappé. I compagni, continua il quotidiano, si sentirebbero intimoriti dal commettere errori a causa della furia di uno dei tre che potrebbe scatenarsi, mentre Galtier sarebbe stanco che i tre non vogliano dare una mano nella fase difensiva. Ecco perchè, a fine stagione, il brasiliano e l’argentino potrebbero salutare. L’unico intoccabile, al momento, sarebbe infatti il francese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023)sono sicuri: iloffensivo del PSG non riesce a giocare insieme. Potrebberneuno Come riferito da Le Parisien, il clima in casa PSG è tutt’altro che disteso e la colpa sarebbe riconducibile aloffensivo Messi, Neymar, Mbappé. I compagni, continua il quotidiano, si sentirebbero intimoriti dal commettere errori a causa della furia di uno dei tre che potrebbe scatenarsi, mentre Galtier sarebbe stanco che i tre non vogliano dare una mano nella fase difensiva. Ecco perchè, a fine stagione, il brasiliano e l’argentino potrebbero salutare. L’unico intoccabile, al momento, sarebbe infatti il francese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

