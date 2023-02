Provvedimento GF Vip e busta nera, in quattro Vipponi nei guai: cosa è successo nel van (Di giovedì 23 febbraio 2023) La puntata del GF Vip si è aperta con una busta nera, e con un padrone di casa, Alfonso Signorini, ancora più nero. Si parla di cospirazione, di coltelli e di confidenze sorprendenti che però, a quanto pare, saranno pagate a caro prezzo. Provvedimento GF Vip per quattro Vipponi: cosa è successo quattro concorrenti potrebbero... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 23 febbraio 2023) La puntata del GF Vip si è aperta con una, e con un padrone di casa, Alfonso Signorini, ancora più nero. Si parla di cospirazione, di coltelli e di confidenze sorprendenti che però, a quanto pare, saranno pagate a caro prezzo.GF Vip perconcorrenti potrebbero... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 248_aerin : RT @BITCHYFit: Busta nera al Grande Fratello Vip e provvedimento disciplinare. O cosa è successo in questi tre giorni da meritare tutto ciò… - commentatrice10 : RT @BITCHYFit: Busta nera al Grande Fratello Vip e provvedimento disciplinare. O cosa è successo in questi tre giorni da meritare tutto ciò… - blogtivvu : Provvedimento GF Vip e busta nera, in quattro Vipponi nei guai: cosa è successo nel van #gfvip - Pervfectarry : RT @BITCHYFit: Busta nera al Grande Fratello Vip e provvedimento disciplinare. O cosa è successo in questi tre giorni da meritare tutto ciò… - Vip___era : RT @spill___: Scusate ma che é successo di grave? Per quanto mi riguarda la cosa grave è stata dare della poco di buono a Oriana e nessun p… -