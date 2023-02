Protesta per Alfredo Cospito all'Altare della Patria di Roma con fumogeni e striscioni (Di giovedì 23 febbraio 2023) Momenti di forte tensione all'Altare della Patria di Roma: alcuni manifestanti hanno esposto uno striscione e acceso alcuni fumogeni per chiedere la revoca del 41 bis per l'anarchico Alfredo Cospito, ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Momenti di forte tensione all'di: alcuni manifestanti hanno esposto uno striscione e acceso alcuniper chiedere la revoca del 41 bis per l'anarchico, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carlosibilia : Game, set, match...il problema è che hanno perso tutti. Se è così come dice questa notizia non capisco perchè tutto… - Greenpeace_ITA : ??Dopo 13 giorni, si è conclusa in Norvegia la protesta pacifica dei sei attivisti di @Greenpeace che dal 31 gennaio… - Giorgiolaporta : D'Amato e #Majorino non disperate. Lo spoglio per le #elezioniregionali2023 non è ancora definitivo. Stanno per ent… - alone7482 : RT @RaisiCum_Parody: Si chiama #SaraShirazi. Uno dei sostenitori del regime islamico l'ha aggredita fisicamente per non aver indossato corr… - mhdy1000 : RT @RaisiCum_Parody: Si chiama #SaraShirazi. Uno dei sostenitori del regime islamico l'ha aggredita fisicamente per non aver indossato corr… -