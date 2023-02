Proteo, il cane eroe del sisma verrà ricordato con una statua a Istanbul (Di giovedì 23 febbraio 2023) La città di Istanbul dedicherà una statua a Proteo, il cane eroe del sisma che ha scosso la Turchia e la Siria. Il cane, addestrato dal Ministero della Difesa Nazionale del Messico, è morto di fatica all’età di 9 anni, dopo aver soccorso per giorni le vittime del tragico terremoto. Grazie al suo prezioso aiuto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) La città didedicherà una, ildelche ha scosso la Turchia e la Siria. Il, addestrato dal Ministero della Difesa Nazionale del Messico, è morto di fatica all’età di 9 anni, dopo aver soccorso per giorni le vittime del tragico terremoto. Grazie al suo prezioso aiuto ... TAG24.

