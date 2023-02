Programmi TV di stasera, giovedì 23 febbraio 2023. Orietta Berti su Rai1 e su Canale 5! (Di giovedì 23 febbraio 2023) Orietta Berti a Che Dio Ci Aiuti Rai1, ore 21.25: Che Dio Ci Aiuti 7 – 1^ Tv Serie Tv. 7×13 – Fratelli e Sorelle: Tra Emiliano e Sara non c’è feeling; anche tra Ludovica e Cate le cose non vanno. Le ragazze, stanche, si affidano ad una dating app. Emiliano rischia il lavoro per una presunta distrazione. 7×14 – Il Mio Angelo: Suor Teresa chiamerà?, entro 48 ore, l’assistente sociale per aiutare Elia. Emiliano agisce in modo “strano”. Le ragazze danno lezioni “ad hoc” ad Elia. Cate e Azzurra indagano su Ettore. Guest star Orietta Berti. Rai2, ore 21.20: Il Giustiziere della notte – Death Wish Film del 2018 di Eli Roth, con Bruce Willis. Prodotto in USA. Durata: 100 minuti. Trama: Il dottor Paul Kersey è un chirurgo che si rende conto della violenza che sta devastando Chicago solo quando sua moglie e ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 23 febbraio 2023)a Che Dio Ci Aiuti, ore 21.25: Che Dio Ci Aiuti 7 – 1^ Tv Serie Tv. 7×13 – Fratelli e Sorelle: Tra Emiliano e Sara non c’è feeling; anche tra Ludovica e Cate le cose non vanno. Le ragazze, stanche, si affidano ad una dating app. Emiliano rischia il lavoro per una presunta distrazione. 7×14 – Il Mio Angelo: Suor Teresa chiamerà?, entro 48 ore, l’assistente sociale per aiutare Elia. Emiliano agisce in modo “strano”. Le ragazze danno lezioni “ad hoc” ad Elia. Cate e Azzurra indagano su Ettore. Guest star. Rai2, ore 21.20: Il Giustiziere della notte – Death Wish Film del 2018 di Eli Roth, con Bruce Willis. Prodotto in USA. Durata: 100 minuti. Trama: Il dottor Paul Kersey è un chirurgo che si rende conto della violenza che sta devastando Chicago solo quando sua moglie e ...

