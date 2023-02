Professore del Trevigiano aggredisce uno studente di 11 anni: strattonato e scaraventato tra banco e muro. Il sindaco: “Va sospeso” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Prima lo ha strattonato, poi lo ha scaraventato tra il banco e il muro: un alunno di 11 anni sarebbe stato vittima di un gesto di violenza da parte di un insegnante. A raccontare l’episodio, avvenuto in una prima media del distretto di Asolo, è il Gazzettino. Il fatto sarebbe accaduto all’inizio della scorsa settimana e a denunciarlo sono stati gli stessi compagni di classe del bambino che, una volta tornati a casa da scuola, hanno raccontato tutto ai genitori. L’11enne è seguito dal servizio Età evolutiva dell’Usl della Marca: la famiglia ha subito chiesto aiuto ai servizi sociali ma per il momento non ha sporto denuncia. L’esatta dinamica dei fatti non è ancora chiara: il Professore, che insegna musica e sostegno, mercoledì scorso stava tenendo una lezione a tutta la classe quando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Prima lo ha, poi lo hatra ile il: un alunno di 11sarebbe stato vittima di un gesto di violenza da parte di un insegnante. A raccontare l’episodio, avvenuto in una prima media del distretto di Asolo, è il Gazzettino. Il fatto sarebbe accaduto all’inizio della scorsa settimana e a denunciarlo sono stati gli stessi compagni di classe del bambino che, una volta tornati a casa da scuola, hanno raccontato tutto ai genitori. L’11enne è seguito dal servizio Età evolutiva dell’Usl della Marca: la famiglia ha subito chiesto aiuto ai servizi sociali ma per il momento non ha sporto denuncia. L’esatta dinamica dei fatti non è ancora chiara: il, che insegna musica e sostegno, mercoledì scorso stava tenendo una lezione a tutta la classe quando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Professore del Trevigiano aggredisce uno studente di 11 anni: strattonato e scaraventato tra banco e muro. Il sinda… - MariaLa36193924 : #GovernoMeloni Ma questa fa la giornalista??????? ?? Oltre ai video c' è la testimonianza del professore: 'I collettiv… - hamlet46 : @RaffaellaRegoli Ma come si permette questo bassetti, io lo vorrei incontrare di persona questo professore dei miei… - ElideMirce : @boni_castellane Ottimo uso del modus tollens! complimenti professore - nizhholmes : Io sono in ottimi rapporti con il professore della mia crush del biennio. Ok si non si dimenticherà mai la mia crus… -