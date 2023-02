Procede il progetto “green belt”, sopralluoghi agli interventi di Arbolia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Crescono i primi nuclei della “green belt” voluta dall’amministrazione Melucci. La cintura verde che abbraccerà l’intero tessuto urbano, infatti, ha visto la luce con i due interventi di rimboschimento effettuati nel quartiere Paolo VI e nel parco archeologico delle “Mura greche”, frutto dell’accordo tra Comune di Taranto e Arbolia, società benefit di Snam e “Fondazione Cassa Depositi e Prestiti”. Molto presto anche il quartiere Tamburi avrà il suo bosco urbano, inoltre, con l’imminente apertura del cantiere per la forestazione urbana. L’assessore all’Ambiente Laura Di Santo ha visitato i due siti già operativi, negli ultimi giorni, in particolare il parco archeologico dove sono stati piantati 1061 alberi di varie essenze (a Paolo VI ne sono stati piantati 4577). Ad accompagnarla i consiglieri comunali Paolo ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 23 febbraio 2023) Crescono i primi nuclei della “” voluta dall’amministrazione Melucci. La cintura verde che abbraccerà l’intero tessuto urbano, infatti, ha visto la luce con i duedi rimboschimento effettuati nel quartiere Paolo VI e nel parco archeologico delle “Mura greche”, frutto dell’accordo tra Comune di Taranto e, società benefit di Snam e “Fondazione Cassa Depositi e Prestiti”. Molto presto anche il quartiere Tamburi avrà il suo bosco urbano, inoltre, con l’imminente apertura del cantiere per la forestazione urbana. L’assessore all’Ambiente Laura Di Santo ha visitato i due siti già operativi, negli ultimi giorni, in particolare il parco archeologico dove sono stati piantati 1061 alberi di varie essenze (a Paolo VI ne sono stati piantati 4577). Ad accompagnarla i consiglieri comunali Paolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Procede il progetto “green belt”, sopralluoghi agli interventi di Arbolia - Progetto_Venus : Mentre il microscopio è puntato sulle non proprio precise informazioni donate dalla A.I., l'uomo procede sulla stra… - MajorTom2050 : @Dino05562561 @Laural13579 @Adriano72197026 Mah... Per ora procede il progetto Eurasia, fatto quello ... Nuovo ordine mondiale - klunk65 : @CarloCalenda @GiorgiaMeloni Dai Calenda lecca il governo! Quel provvedimento ha due difetti 1) è stato fatto da Co… - unicornsforall : @Elsid73 @marilovesgr33n perche sono regole che non hanno senso imporre cosi da maestrina. Il progetto procede come… -