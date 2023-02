Probabili formazioni Roma-Salisburgo: le scelte di Mourinho (Di giovedì 23 febbraio 2023) Probabili formazioni Roma-Salisburgo, le possibili scelte di José Mourinho in vista del match di Europa League di questa sera Roma attesa in serata dal ritorno dei playoff di Europa League contro il Salisburgo, con i giallorossi chiamati a rimontare il ko dell’andata. Mourinho dovrebbe affidarsi al trio Dybala-Pellegrini-Abraham, anche se i tre non sono al massimo delle condizioni. A centrocampo novità Matic, anche se la sorpresa Wijnaldum non è da scartare. Spinazzola confermato sulla sinistra dopo la prova con il Verona. Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023), le possibilidi Joséin vista del match di Europa League di questa seraattesa in serata dal ritorno dei playoff di Europa League contro il, con i giallorossi chiamati a rimontare il ko dell’andata.dovrebbe affidarsi al trio Dybala-Pellegrini-Abraham, anche se i tre non sono al massimo delle condizioni. A centrocampo novità Matic, anche se la sorpresa Wijnaldum non è da scartare. Spinazzola confermato sulla sinistra dopo la prova con il Verona.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. L'articolo proviene da Calcio News 24.

