Probabili formazioni Bologna-Inter, ventiquattresima giornata Serie A 2022/2023 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le Probabili formazioni di Bologna-Inter, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Partita fatale lo scorso anno per la vittoria del titolo, i nerazzurri non dimenticano e stavolta vogliono vincere per mettere alle spalle il passato. Occhio però ai felsinei in piena corsa per una posizione europea. Appuntamento alle ore 12.30 di domenica 26 febbraio, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Motta e Inzaghi. QUI Bologna – Arnautovic rientra dalla squalifica ma è di nuovo infortunato. Davanti c’è Barrow, Soriano titolare con Orsolini e Ferguson. QUI Inter – Nella partita che è costata lo scudetto lo scorso anno nessun calo di tensione per Inzaghi: Martinez e Lukaku ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ledi, match valido per ladi. Partita fatale lo scorso anno per la vittoria del titolo, i nerazzurri non dimenticano e stavolta vogliono vincere per mettere alle spalle il passato. Occhio però ai felsinei in piena corsa per una posizione europea. Appuntamento alle ore 12.30 di domenica 26 febbraio, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Motta e Inzaghi. QUI– Arnautovic rientra dalla squalifica ma è di nuovo infortunato. Davanti c’è Barrow, Soriano titolare con Orsolini e Ferguson. QUI– Nella partita che è costata lo scudetto lo scorso anno nessun calo di tensione per Inzaghi: Martinez e Lukaku ...

