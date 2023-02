Primavera in falsa partenza. Domenica torna il gelo russo, neve in arrivo. (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nei prossimi giorni le temperature si manterranno su valori primaverili fino a 15-20°C e con punte di 25°C sulle Isole Maggiori ma Domenica 26 febbraio entreremo in un’altra stagione. Con lo spostamento dell’alta pressione verso il Nord Europa, un nuovo nocciolo artico dalla Russia scenderà verso l’Italia a una velocità anomala: in meno di 24 Leggi su freeskipper (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nei prossimi giorni le temperature si manterranno su valori primaverili fino a 15-20°C e con punte di 25°C sulle Isole Maggiori ma26 febbraio entreremo in un’altra stagione. Con lo spostamento dell’alta pressione verso il Nord Europa, un nuovo nocciolo artico dalla Russia scenderà verso l’Italia a una velocità anomala: in meno di 24

