Primarie Pd | vorrei che i due candidati camminassero al fianco dei familiari delle vittime di mafia

A pochi giorni dalle Primarie del Pd vorrei che entrambi i candidati alla segreteria, Elly Schlein e Stefano Bonaccini, si prendessero l'impegno di camminare al fianco dei familiari delle vittime di mafie, tra un mese a Milano, in occasione della Giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno dedicata alle vittime innocenti delle mafie. Oltre ad un certo sensazionalismo becero seguito alla cattura di Messina Denaro, oltre al dibattito infuocato sul 41 bis, oltre agli insulti sguaiati di Donzelli e agli attacchi alla magistratura del ministro Nordio, resta profondo il dolore di migliaia di familiari a cui le mafie hanno strappato le persone più care e resta in loro, come in ognuno di noi, il bisogno di verità che è la ...

