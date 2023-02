Primarie Pd, non solo circoli: domenica pronte sedi Arci, bar, centri di ritrovo e gazebo (Di giovedì 23 febbraio 2023) circoli Pd, sedi Arci, bar, centri di ritrovo, Istituti (non scuole pubbliche) e ovviamente tanti gazebo. La mappa dei seggi per le Primarie Pd di domenica prossima è on line. Si tratta di 5500 punti aperti dalle 8 alle 20 che saranno allestiti in tutta Italia. Ovviamente i circoli dem la fanno da padrone. Ma non solo, perchè è evidente lo sforzo di allargare la partecipazione anche offrendo punti di riferimento diversi da quelli del partito. Molti gli esempi. A Torino il seggio 1 è al Dopolavoro Ferroviario di via Sacchi. A Milano, tra gli altri, si vota al Cam (Centro aggregativo multifunzionale) Falcone-Borsellino, al chiostro bramantesco di corso Garibaldi, piuttosto che al bar Pitti Bistrot o al Vertigo bar di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 febbraio 2023)Pd,, bar,di, Istituti (non scuole pubbliche) e ovviamente tanti. La mappa dei seggi per lePd diprossima è on line. Si tratta di 5500 punti aperti dalle 8 alle 20 che saranno allestiti in tutta Italia. Ovviamente idem la fanno da padrone. Ma non, perchè è evidente lo sforzo di allargare la partecipazione anche offrendo punti di riferimento diversi da quelli del partito. Molti gli esempi. A Torino il seggio 1 è al Dopolavoro Ferroviario di via Sacchi. A Milano, tra gli altri, si vota al Cam (Centro aggregativo multifunzionale) Falcone-Borsellino, al chiostro bramantesco di corso Garibaldi, piuttosto che al bar Pitti Bistrot o al Vertigo bar di ...

