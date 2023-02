Primarie Pd, dove si vota a Limatola domenica 26 febbraio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa segreteria del Circolo del Partito Democratico di Limatola comunica che il giorno 26 febbraio 2023 tutti gli interessati potranno partecipare alle Primarie indette dal partito per esprimere la propria preferenza a favore di uno dei candidati alla segreteria nazionale: BONACCINI o SCHLEIN. Le Primarie si terranno presso la sala consiliare del Comune di Limatola – Via S. Rocco – dalle ore 8:00 alle 20:00. Possono votare i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno d’età, muniti di tessera elettorale (ovviamente per i maggiorenni), documento di identità e 2 euro per il contributo. Grazie al Sindaco e a tutta l’amministrazione comunale che ci ha consentito l’utilizzo dell’aula e alla Protezione Civile “FIDES” di Maria Antonietta Tariello per la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa segreteria del Circolo del Partito Democratico dicomunica che il giorno 262023 tutti gli interessati potranno partecipare alleindette dal partito per esprimere la propria preferenza a favore di uno dei candidati alla segreteria nazionale: BONACCINI o SCHLEIN. Lesi terranno presso la sala consiliare del Comune di– Via S. Rocco – dalle ore 8:00 alle 20:00. Possonore i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno d’età, muniti di tessera elettorale (ovviamente per i maggiorenni), documento di identità e 2 euro per il contributo. Grazie al Sindaco e a tutta l’amministrazione comunale che ci ha consentito l’utilizzo dell’aula e alla Protezione Civile “FIDES” di Maria Antonietta Tariello per la ...

