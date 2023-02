Primarie, Carlo Iannace: “Con Bonaccini per una vera svolta nel Partito Democratico” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono convinto che domenica sera avremo Stefano Bonaccini segretario nazionale del Partito Democratico”. Così Carlo Iannace, ex consigliere regionale e candidato del PD alle scorse politiche nel collegio Uninominale “Sannio-Irpinia”. “Prima di tutto invito le tante mie amiche ed amici ad andare a votare domenica 26 febbraio alle Primarie del PD. Può votare chiunque – aggiunge Iannace – non solo gli iscritti, ma qualsiasi cittadino che ritiene di poter dare il proprio contributo e spero che ci sia tanta gente domenica ai seggi per una grande festa democratica. Io sostengo Bonaccini, lo conosco da diverso tempo, gli ho riparlato ultimamente ed ha l’esperienza e le qualità per guidare questo Partito, per unirlo, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono convinto che domenica sera avremo Stefanosegretario nazionale del”. Così, ex consigliere regionale e candidato del PD alle scorse politiche nel collegio Uninominale “Sannio-Irpinia”. “Prima di tutto invito le tante mie amiche ed amici ad andare a votare domenica 26 febbraio alledel PD. Può votare chiunque – aggiunge– non solo gli iscritti, ma qualsiasi cittadino che ritiene di poter dare il proprio contributo e spero che ci sia tanta gente domenica ai seggi per una grande festa democratica. Io sostengo, lo conosco da diverso tempo, gli ho riparlato ultimamente ed ha l’esperienza e le qualità per guidare questo, per unirlo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carlo_centemeri : Amazon conclude l’acquisizione da 3,9 miliardi di dollari di One Medical Pubblicato il: 22 Febbraio 2023 Redazio… - glncipriani : @FLOTUS @FLOTUS Partito europeo: ID Presidente: Umberto Bossi Segretario: Igor Iezzi (commissario) Sede: via Carlo… - thinkfree_carlo : @AndreaOrlandosp @LaStampa Da che pulpito……ci ricordiamo il tuo rispetto nei cfr del segretario che aveva vinto le primarie con il 70% - carlo_scano : RT @RunAtOnce: LA 55ENNE NIKKI HALEY, EX AMBASCIATRICE ALL'ONU, IN CORSA PER LE PRIMARIE REPUBBLICANE, PROPONE “UN TEST OBBLIGATORIO DI SAN… - pecos53 : Bonaccini o Schlein, per chi si schierano i vip alle primarie Pd: da Lino Guanciale e Amendola a Paola Turci e Carl… -