Prima Pagina IN Edicola: l’Inter si abbraccia, Lukaku segna e va oltre le liti (Di giovedì 23 febbraio 2023) La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in antePrima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria Prima Pagina nella versione cartacea in Edicola. CORRIERE DELLO SPORT Abbraccio Inter. Assist di Barella e gol di Lukaku. Il belga entra e decide all’86’: protagonista con Nicolò dopo la lite avuta a Marassi. Inzaghi: «Bella prestazione, ora avanti così». TUTTOSPORT Lukaku-gol oltre le liti. Big Rom segna su assist di Barella con cui si era scontrato. Stavolta nervi tesi tra Onana e Dze Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rasstampa mattutina, ovviamente solo in relazione al. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Abbraccio Inter. Assist di Barella e gol di. Il belga entra e decide all’86’: protagonista con Nicolò dopo la lite avuta a Marassi. Inzaghi: «Bella prestazione, ora avanti così». TUTTOSPORT-golle. Big Romsu assist di Barella con cui si era scontrato. Stavolta nervi tesi tra Onana e Dze Inter-News - Ultime notizie e ...

