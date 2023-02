Prima domenica di Quaresima, giornata di preghiera per i detenuti e gli operatori penitenziari. (Di giovedì 23 febbraio 2023) domenica 26 febbraio, Prima domenica di Quaresima, si tiene la giornata di preghiera per i detenuti e gli operatori impegnati negli Istituti penitenziari organizzata dalla Conferenza Episcopale ... Leggi su gazzettadisalerno (Di giovedì 23 febbraio 2023)26 febbraio,di, si tiene ladiper ie gliimpegnati negli Istitutiorganizzata dalla Conferenza Episcopale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... grignanipage : Era il '96, l'anno di Fabbrica di Plastica, rientrando da Roma a Milano dopo Domenica In (era la mia prima volta co… - AntonioF_TC : RT @a_meluzzi: Domenica 26 febbraio presso il Monastero del Rul in Albugnano celebreremo con l’Acatistos alla Madre di Dio e la Liturgia Pe… - diego19acm : @luchino_____ c’è stata una ricaduta la domenica prima del Tottenham perché si era allenato in gruppo, da lì è spar… - CosenzaChannel : Paola, domenica la prima edizione della Marcia della Pace - ModenaPossibile : RT @BPossibile: Domenica sera, a Bologna, si è aperta con Madama Butterfly di G. Puccini la prima delle tre stagioni d’opera del Teatro Co… -