Prevendita attiva da domani alle ore 10 | 00

La Società Cosenza Calcio comunica che sarà attiva dalle ore 10:00 di domani, giovedì 23 febbraio 2023, la Prevendita per la gara Cosenza – Reggina, valida per la ventisettesima giornata del Campionato Serie BKT 2022/2023, in programma allo Stadio "San Vito – Gigi Marulla" alle ore 20:30 di martedì 28 febbraio 2023. Ogni utilizzatore dovrà presentarsi all'ingresso con:1) Stampa del titolo cartaceo2) Documento d'identità valido (non sono utili le patenti prive di indicazione della residenza).Di seguito gli orari d'apertura degli Store, gli indirizzi dei punti vendita esterni e il costo dei tagliandi per settore. Ricordiamo, inoltre, che i tagliandi possono essere acquistati anche tramite il circuito online Viva Ticket. BOTTEGHINI Stadio San Vito – "Gigi Marulla"Da giovedì 23 febbraio a lunedì 27 ...

