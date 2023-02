“Presa una decisione” Fedez e Rosa Chemical | la notizia ufficiale dopo le accuse a Sanremo 2023

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Sono passate quasi due settimane dalla finale di, ma disi sta continuando a parlare con una certa insistenza. Infatti, nei giorni scorsi i due erano stati implicati in guai giudiziari con un esposto presentato da Pro Vita nei loro confronti. In tanti si sono scandalizzati per il bacio tra i due cantanti e soprattutto per aver imitato un rapporto di natura sessuale all’Ariston. E ora è arrivata unaimportante, alla luce di questemosse ai loro danni.hanno saputo di questa indagine da parte della procura di Imperia, che ha dovuto immediatamente prendere in esame l’esposto di ...