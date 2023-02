Premio Alberto Cesa: i tarantini Yaràkä finalisti dell’ultima selezione (Di giovedì 23 febbraio 2023) All’ultima semifinale del Premio Alberto Cesa, tenutasi a Coreno Ausonio, superano la selezione i tarantini Yaràkä che di diritto saliranno sul palco del Folkest 2023 il 3 luglio prossimo assieme agli altri cinque gruppi finalisti. Con l’appuntamento a Coreno Ausonio si sono concluse le selezioni territoriali della diciannovesima edizione del Premio Alberto Cesa: sei audizioni in altrettanti centri di ascolto in tutta Italia per andare a scoprire le migliori proposte pervenute a questo Premio intitolato al grande musicista piemontese e pensato per valorizzare tutta quella musica che sappia dare voce a una o più radici culturali di qualsiasi parte del mondo. Sei i gruppi, quindi, selezionati in questo ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 23 febbraio 2023) All’ultima semifinale del, tenutasi a Coreno Ausonio, superano lache di diritto saliranno sul palco del Folkest 2023 il 3 luglio prossimo assieme agli altri cinque gruppi. Con l’appuntamento a Coreno Ausonio si sono concluse le selezioni territoriali della diciannovesima edizione del: sei audizioni in altrettanti centri di ascolto in tutta Italia per andare a scoprire le migliori proposte pervenute a questointitolato al grande musicista piemontese e pensato per valorizzare tutta quella musica che sappia dare voce a una o più radici culturali di qualsiasi parte del mondo. Sei i gruppi, quindi, selezionati in questo ...

