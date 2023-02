Premier, il governo inglese approva la legge anti Superlega (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il governo inglese approva la legge “White Paper” che impedirebbe alle squadre di Premier League di partecipare alla Superlega. Nel comunicato si legge che l’obiettivo è “di impedire ai club inglesi di partecipare a nuove competizioni che non soddisfano criteri prestabiliti, in consultazione con la FA e i tifosi. Tali criteri potrebbero includere misure per impedire ai club di partecipare a competizioni separatiste a circuito chiuso che danneggiano il gioco nazionale, come la Superlega europea”. La manovra del governo inglese è iniziata nel 2021, quando fu annunciata per la prima volta la Superlega e tra le partecipanti c’erano sei club di Premier. L’intenzione è ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 febbraio 2023) Illa“White Paper” che impedirebbe alle squadre diLeague di partecipare alla. Nel comunicato siche l’obiettivo è “di impedire ai club inglesi di partecipare a nuove competizioni che non soddisfano criteri prestabiliti, in consultazione con la FA e i tifosi. Tali criteri potrebbero includere misure per impedire ai club di partecipare a competizioni separatiste a circuito chiuso che danneggiano il gioco nazionale, come laeuropea”. La manovra delè iniziata nel 2021, quando fu annunciata per la prima volta lae tra le partecipc’erano sei club di. L’intenzione è ...

