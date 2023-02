Prada trasforma l’ordinario in straordinario | la summa del guardaroba perfetto

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Life&People.it Unborghese, essenziale, rigoroso e bon ton, ma sempre con quel twist “dissonante”; un viaggio nelche, decontestualizzato, diventa. Forse è questo il modo più idoneo per definire la sfilata – della collezioneFall Winter 2023 2024 – appena conclusa in occasione della Milano Moda donna. Attraverso il fascino del quotidiano il duo, sempre più affiatato, composto da Miucciae Raf Simons ha condotto gli spettatori in un vero e proprio cammino all’interno del concetto di bellezza, non definito attraverso la mera estetica bensì con la forza dell’azione. I capi in questa visione sono diventati dunque i segni e i tratti distintivi della vita oltre che rappresentazioni fisiche di amore, cura e realtà. Esplorare il quotidiano È chiarissimo ...