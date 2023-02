Prada FW23: il ritorno del minimalismo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Da Chiara Ferragni, a Charlie D’Amelio, J balvin, Dua Lipa. Le celebreties presenti alla sfilata Prada autunno/inverno 2023-24. Lo show si è tenuto alla Fondazione Prada ed ha ospitato la nuova collezione disegnata da Miuccia Prada e Raf Simons. Nell’aria un ritorno al minimalismo, l’inconfondibile stile della casa di lusso italiana che si concentra su uno stile molto più classico, formale che si ispira un po’ alla moda degli anni ‘60. Nude look, smoking femminile, il tailleur pantalone ideato da Saint Laurent negli anni ‘60 e l’ispirazione al “look beat”. Prada presenta la nuova collezione con un ritorno al passato, un’ eleganza ricercata e il design understated. I volti delle supermodelle Gigi Hadid e Kendall Jenner tornano a vestire il marchio. Blazer oversize ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) Da Chiara Ferragni, a Charlie D’Amelio, J balvin, Dua Lipa. Le celebreties presenti alla sfilataautunno/inverno 2023-24. Lo show si è tenuto alla Fondazioneed ha ospitato la nuova collezione disegnata da Miucciae Raf Simons. Nell’aria unal, l’inconfondibile stile della casa di lusso italiana che si concentra su uno stile molto più classico, formale che si ispira un po’ alla moda degli anni ‘60. Nude look, smoking femminile, il tailleur pantalone ideato da Saint Laurent negli anni ‘60 e l’ispirazione al “look beat”.presenta la nuova collezione con unal passato, un’ eleganza ricercata e il design understated. I volti delle supermodelle Gigi Hadid e Kendall Jenner tornano a vestire il marchio. Blazer oversize ...

