Poste Italiane, tutti i vantaggi del Buono Rinnova (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Buono Rinnova è il Buono Fruttifero Postale emesso da Cassa Depositi e Prestiti, distribuito da Poste Italiane e garantito dallo Stato italiano. Il Buono Rinnova è dedicato ai clienti che hanno rimborsato un Buono fruttifero postale scaduto – a partire dal 20 settembre 2022 ed entro il periodo di collocamento del Buono Rinnova. Con una durata di 6 anni, il Buono consente di investire nel medio periodo garantendo rendimenti certi: il 3,25% annuo lordo al compimento del 6° anno (o del 2% annuo lordo alla scadenza del 3° anno). Può essere sottoscritto in uno qualsiasi dei circa 12.000 uffici postali o anche online su www.Poste.it e App BancoPosta, in questo caso bisogna ...

