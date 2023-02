"Possibile che ogni giorno...". Impensabile: chi si schiera con Fedez e Ferragni (Di giovedì 23 febbraio 2023) Da quando è finito il festival di Sanremo uno degli argomenti più discussi riguarda la coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez. Sono in crisi oppure no? Non si parla d'altro ormai. Un lettore del Corriere della Sera ha espresso tutto il suo disappunto ad Aldo Grasso: "Possibile che ogni giorno siamo costretti a leggere le 'avventure' di Fedez? A me pare che in questo modo gli diamo molta più credibilità di quanto ne merita. Non lo crede anche lei?". "Per fortuna nessuno di noi è obbligato a leggere le avventure di Fedez - ha risposto il giornalista nella sua rubrica sul Corsera -. Ma le assicuro che lo fanno in moltissimi. E il motivo è semplice: Federico Lucia in arte Fedez e Chiara Ferragni sono la versione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Da quando è finito il festival di Sanremo uno degli argomenti più discussi riguarda la coppia composta da Chiara. Sono in crisi oppure no? Non si parla d'altro ormai. Un lettore del Corriere della Sera ha espresso tutto il suo disappunto ad Aldo Grasso: "chesiamo costretti a leggere le 'avventure' di? A me pare che in questo modo gli diamo molta più credibilità di quanto ne merita. Non lo crede anche lei?". "Per fortuna nessuno di noi è obbligato a leggere le avventure di- ha risposto il giornalista nella sua rubrica sul Corsera -. Ma le assicuro che lo fanno in moltissimi. E il motivo è semplice: Federico Lucia in artee Chiarasono la versione ...

