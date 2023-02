Porto, Conceiçao: 'Rosso a Otavio? Anche Lautaro meritava il cartellino...' (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'Inter si prende il primo round degli ottavi di Champions League contro il Porto, a San Siro Lukaku piega i Dragoes rimasti in dieci per... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'Inter si prende il primo round degli ottavi di Champions League contro il, a San Siro Lukaku piega i Dragoes rimasti in dieci per...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Porto, #Conceicao polemico: 'Manca un giallo a #LautaroMartinez e non ci sarebbe stato al ritorno'+++ #InterPorto - InterAndree : #Porto, #Conceicao polemico: 'Manca un giallo a #LautaroMartinez e non ci sarebbe stato al ritorno” Del rigore su… - Danielee1899 : RT @sportface2016: +++#Porto, #Conceicao polemico: 'Manca un giallo a #LautaroMartinez e non ci sarebbe stato al ritorno'+++ #InterPorto - betta941 : RT @OnlyLoveINTER: Un applauso a Conceição che stasera è riuscito ad essere contemporaneamente a San Siro per Inter-Porto e all'IPM di Napo… - MARCOPACI13 : RT @sportface2016: +++#Porto, #Conceicao polemico: 'Manca un giallo a #LautaroMartinez e non ci sarebbe stato al ritorno'+++ #InterPorto -