Porta a Porta, Ruby in studio con maxi-scollatura: Bruno Vespa di sasso | Guarda (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si presenta a Porta a Porta in un elegante completo giacca e pantalone, Karima el Mahroug, con una abbondante scollatura aperta sul generoso décolleté. Per la sua prima storica intervista in tv dopo l'assoluzione al processo Ruby Ter dello scorso 15 febbraio, la marocchina, oggi 30 anni, ha scelto il salotto di Bruno Vespa su Rai 1 per presentare il suo libro autobiografico Karima, con cui vuole raccontare la sua storia e la sua verità sugli ultimi 12, travagliati anni fatti di gossip, indiscrezioni e una violentissima vicenda giudiziaria che ha incrociato politica, sesso e pettegolezzi di ogni genere. Vuole cancellare una volta per tutte il marchio Ruby Rubacuori, che ha rovinato la sua vita e intaccato irrimediabilmente anche la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si presenta ain un elegante completo giacca e pantalone, Karima el Mahroug, con una abbondanteaperta sul generoso décolleté. Per la sua prima storica intervista in tv dopo l'assoluzione al processoTer dello scorso 15 febbraio, la marocchina, oggi 30 anni, ha scelto il salotto disu Rai 1 per presentare il suo libro autobiografico Karima, con cui vuole raccontare la sua storia e la sua verità sugli ultimi 12, travagliati anni fatti di gossip, indiscrezioni e una violentissima vicenda giudiziaria che ha incrociato politica, sesso e pettegolezzi di ogni genere. Vuole cancellare una volta per tutte il marchioRubacuori, che ha rovinato la sua vita e intaccato irrimediabilmente anche la ...

