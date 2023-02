Ponteranica, finisce in una scarpata: grave un 72enne - Le foto (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’incidente. L’uomo stava raggiungendo in moto l’orto di un parente in via Cornella quando, scendendo dal veicolo ormai fermo, ha perso l’equilibrio ed è finito in un dirupo. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’incidente. L’uomo stava raggiungendo in moto l’orto di un parente in via Cornella quando, scendendo dal veicolo ormai fermo, ha perso l’equilibrio ed è finito in un dirupo.

