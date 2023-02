Ponte sullo Stretto, Salvini: “Costa più non farlo che farlo. Poseremo la prima pietra entro il 2024” (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Il Ponte sullo Stretto Costa di più non farlo che farlo. Il mio obiettivo è posare la prima pietra entro il 2024”. Matteo Salvini conferma la volontà di accelerare sulla grande opera. Il ministro delle Infrastrutture torna a parlarne i intervenendo alla presentazione di Mobility hub on track, ad Assago. Salvini: il Ponte sullo Stretto Costa più farlo che non farlo Sul tema – aggiunge il leader leghista – abbiamo una riunione oggi alle 15. Del resto il corridoio europeo Palermo Berlino era stato quasi approvato nel ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Ildi più nonche. Il mio obiettivo è posare lail”. Matteoconferma la volontà di accelerare sulla grande opera. Il ministro delle Infrastrutture torna a parlarne i intervenendo alla presentazione di Mobility hub on track, ad Assago.: ilpiùche nonSul tema – aggiunge il leader leghista – abbiamo una riunione oggi alle 15. Del resto il corridoio europeo Palermo Berlino era stato quasi approvato nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : Ponte sullo Stretto, #Salvini: 'Decreto entro marzo in Consiglio dei ministri per dare il via al futuro'. - SecolodItalia1 : Ponte sullo Stretto, Salvini: “Costa più non farlo che farlo. Poseremo la prima pietra entro il 2024”… - mariarossi9309 : RT @GraziaAlbano1: Prima del ponte sullo stretto viene il ripristino di #opzionedonna . È solo una questione di etica @LegaSalvini @matteos… - twittenry : @ioilmario @DavideR46325615 No, l'unico che ha fatto rifare il ponte di Genova nei tempi prestabiliti e senza che r… - twittenry : @Carmine1960 @DavideR46325615 L'unico che ha fatto rifare il ponte di Genova nei tempi prestabiliti e senza che rub… -