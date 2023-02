Ponte Stretto: Federlogistica, non creare muro per grandi navi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Federlogistica - Conftrasporto lancia l'allarme sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. "Favorevoli senza riserve alla costruzione, ma attenzione a non creare un muro al transito delle navi - ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023)- Conftrasporto lancia l'allarme sul progetto delsullodi Messina. "Favorevoli senza riserve alla costruzione, ma attenzione a nonunal transito delle- ...

