Polizia in pronto soccorso a Napoli | infermieri | “Era ora”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiDalle 14 di mercoledì prossimo 1 marzo sarà operativo il drappello diall’interno dell’ospedale dei Pellegrini di. Un provvedimento atteso e reclamato più volte dagli operatori sanitari dopo le ripetute, l’ultima delle quali nella notte tra sabato e domenica scorsa, aggressioni a medici eche lavorano nel presidio sanitario. Ci giunge notizia, in queste ore, che finalmente siamo vicini ad una svolta per quanto riguarda la delicata questione del ripristino dei presidi diall’interno delle strutture sanitarie campane. “E’ stato necessario – spiega Antonio De Palma, segretario nazionale del Nursing Up, sindacato degli– un costante tiro incrociato attraverso le nostre denunce pubbliche nonché le istanze che i nostri coordinatori dei ...

In passato i drappelli di polizia erano in tutti gli ospedali. Poi si decise di smantellarli per recuperare personale da impiegare altrove, ma almeno a Napoli la decisione non si è rivelata felice.(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Dalle 14 di mercoledì prossimo 1 marzo sarà operativo il drappello di Polizia all'interno dell'ospedale ... Ora, dunque, all'interno dell'area del pronto soccorso del ...