Pogba come sta? Le sue condizioni oggi e la data per il rientro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Paul Pogba è stato senza dubbio la più grande delusione di questa stagione della Juve, con il francese che però forse torna a vedere la luce. Siamo ormai prossimi a entrare nel terzo nel terzo mese del 2023, con marzo che forse sarà talmente pazzerello da poter regalare al popolo bianconero l'ormai inatteso e impronosticabile ritorno in campo di Paul Pogba. Si tratta di una situazione che da troppo tempo è diventata ai limiti del surreale, con il francese che non è ancora sceso in campo nemmeno per un minuto con la Vecchia Signora in questa sua nuova esperienza, con le ricadute che ormai non si contano nemmeno più. Ora però è tempo di poter sperare finalmente in suo reintegro in squadra, situazione che gli darebbe così l'opportunità così di poter mostrare il suo talento e risultare ...

