Podolyak, Berlusconi non capisce, eviti i commenti (Di giovedì 23 febbraio 2023) "Se non sei più attuale, è meglio non commentare poiché non riesci a capire neppure gli effetti che certe vicende possono avere sulla sicurezza dell'Italia. Se un Paese è aggredito, se una casa è ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) "Se non sei più attuale, è meglio non commentare poiché non riesci a capire neppure gli effetti che certe vicende possono avere sulla sicurezza dell'Italia. Se un Paese è aggredito, se una casa è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #Podolyak, consigliere del Presidente ucraino #Zelensky commenta le parole di #Berlusconi: 'Se non sei più attuale,… - putino : Podolyak durissimo su Berlusconi (ma fa bene): 'Getti la maschera e dica pubblicamente di essere a favore del genoc… - Angela_Inca : #Podolyak,#Berlusconi non capisce,eviti i commenti.'Se non sei più attuale, è meglio non commentare poiché non ries… - fisco24_info : Podolyak, Berlusconi non capisce, eviti i commenti: 'Zakharova deve finire sul banco degli imputati' - News24_it : Podolyak, Berlusconi non capisce, eviti i commenti -