Podolyak | ' Berlusconi non capisce | eviti commenti' Veleni di guerra sul governo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #Podolyak, consigliere del Presidente ucraino #Zelensky commenta le parole di #Berlusconi: 'Se non sei più attuale,… - putino : Podolyak durissimo su Berlusconi (ma fa bene): 'Getti la maschera e dica pubblicamente di essere a favore del genoc… - giusepp13624812 : ANCORA INSULTI AL LEADER BERLUSCONI. A parlare è Podolyak, consigliere di Zelensky che commenta le parole di Berlu… - rotovisor : Il maggiordomo di #Zelensky, tale #Podolyak, oggi intima a #Berlusconi di stare zitto. E la sguattera muta. Si è ma… - a_medici : Gli Ucraini si dimostrano molto più intelligenti di alcuni Italiani. Non ci voleva tanto... Chapeau… -

- Il consigliere di Zelensky torna sulle parole del leader di Forza Italia sulle responsabilità della guerra. Una polemica sulla quale Palazzo Chigi punta ad abbassare i toni e ad archiviare in frettaCosì a 'Rainews'24' Mykhailo, consigliere del presidente ucraino, replicando alle dichiarazioni di Silviosulle responsabilità del conflitto'. ' Consiglio di smettere di pensare ...

Podolyak, Berlusconi non capisce, eviti i commenti - Ultima Ora Agenzia ANSA

Kiev ancora contro Berlusconi. Il consigliere Podolyak: «Non commentare se non capisci gli effetti sull'Italia» Open

Podolyak, Berlusconi non capisce, eviti i commenti Giornale di Brescia

Podolyak, Berlusconi non capisce, eviti i commenti - Italia-Mondo Alto Adige

Podolyak, Berlusconi non capisce, eviti i commenti La Prealpina

Il consigliere di Zelensky torna sulle parole del leader di Forza Italia sulle responsabilità della guerra. Una polemica sulla quale Palazzo Chigi punta ad abbassare i toni e ad archiviare in fretta ..."Se non sei più attuale, è meglio non commentare poiché non riesci a capire neppure gli effetti che certe vicende possono avere sulla sicurezza dell'Italia. Se un Paese è aggredito, se una casa è aggr ...