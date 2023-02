Pnrr: von der Leyen cita Piersanti Mattarella, 'progetti non durano solo manovrati dall'alto' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Bruxelles, 23 feb. (AdnKronos) (Tog/Adnkronos) - La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, a Palermo per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi, cita Piersanti Mattarella, prima di incontrare il capo dello Stato Sergio, fratello del presidente della Regione Sicilia, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980 in via della Libertà, nel capoluogo siciliano. "Presidente Mattarella - dice von der Leyen, parlando del Pnrr e delle prospettive che il piano apre per la Sicilia, in particolare per i giovani - c'è una frase di suo fratello che mi ha colpita profondamente. Piersanti Mattarella era convinto che l'Italia e l'Europa avessero la responsabilità di aiutare il Mezzogiorno a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Bruxelles, 23 feb. (AdnKronos) (Tog/Adnkronos) - La presidente della Commissione Europea, Ursula von der, a Palermo per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi,, prima di incontrare il capo dello Stato Sergio, fratello del presidente della Regione Sicilia, uccisoa mafia il 6 gennaio 1980 in via della Libertà, nel capoluogo siciliano. "Presidente- dice von der, parlando dele delle prospettive che il piano apre per la Sicilia, in particolare per i giovani - c'è una frase di suo fratello che mi ha colpita profondamente.era convinto che l'Italia e l'Europa avessero la responsabilità di aiutare il Mezzogiorno a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Pnrr: von der Leyen cita Piersanti Mattarella, 'progetti non durano solo manovrati dall'alto' -… - lucab962 : RT @LadyAfro17: #VelenoQB ???????? FRAU VON DER KAZZEN, CACCIATRICE DI FONDI .. La donna perde il pelo ma non il vizietto.. #23febbraio #Gre… - perfectwave72 : RT @LadyAfro17: #VelenoQB ???????? FRAU VON DER KAZZEN, CACCIATRICE DI FONDI .. La donna perde il pelo ma non il vizietto.. #23febbraio #Gre… - LadyAfro17 : #VelenoQB ???????? FRAU VON DER KAZZEN, CACCIATRICE DI FONDI .. La donna perde il pelo ma non il vizietto..… - SHIN_Fafnhir3 : RT @microcerotis: Coinvolgimento di Heiko von der Leyen, marito della presidente, in un progetto di ricerca sui vaccini a mRna finanziato d… -