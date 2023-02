PNRR, tre anni in più per l’Italia? Il piano Meloni (Di giovedì 23 febbraio 2023) Trasferire una serie di investimenti del PNRR sotto il cappello della “coesione” e temporeggiare, così, fino al 2029 per realizzare quei progetti che ad oggi andrebbero chiusi in un arco temporale che non va oltre il 2026 : sarebbe questa la strategia messa a punto dal Governo Meloni per guadagnare tre anni in più sul Recovery. Bruxelles sarebbe pronta a dare semaforo verde ma ovviamente l’ok non sarà gratis. PNRR, il piano Meloni Come ricostruisce La Stampa, il nostro Paese, dovrà, infatti, “rispettare alcuni vincoli”, su tutti la chiave di ripartizione delle risorse tra le regioni italiane e l’obbligo di cofinanziare quei progetti con una quota di fondi nazionali. Bruxelles lascia anche filtrare che le richieste di modifica dovranno essere giustificate da “circostanze oggettive” tali ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 febbraio 2023) Trasferire una serie di investimenti delsotto il cappello della “coesione” e temporeggiare, così, fino al 2029 per realizzare quei progetti che ad oggi andrebbero chiusi in un arco temporale che non va oltre il 2026 : sarebbe questa la strategia messa a punto dal Governoper guadagnare trein più sul Recovery. Bruxelles sarebbe pronta a dare semaforo verde ma ovviamente l’ok non sarà gratis., ilCome ricostruisce La Stampa, il nostro Paese, dovrà, infatti, “rispettare alcuni vincoli”, su tutti la chiave di ripartizione delle risorse tra le regioni italiane e l’obbligo di cofinanziare quei progetti con una quota di fondi nazionali. Bruxelles lascia anche filtrare che le richieste di modifica dovranno essere giustificate da “circostanze oggettive” tali ...

