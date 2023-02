PNRR dispersione scolastica: ecco il tutorial navigabile per accesso e funzionamento area riservata [VIDEO] (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Ministero dell'Istruzione ha reso disponibile sul sito PNRR.istruzione.it un tutorial navigabile per i progetti contro la dispersione scolastica delle scuole, nell'ambito della linea di investimento per la riduzione dei divari territoriali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L'articolo PNRR dispersione scolastica: ecco il tutorial navigabile per accesso e funzionamento area riservata VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Ministero dell'Istruzione ha reso disponibile sul sito.istruzione.it unper i progetti contro ladelle scuole, nell'ambito della linea di investimento per la riduzione dei divari territoriali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). L'articoloilper

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fabiazep : RT @PNRRistruzione: Pubblicato il tutorial navigabile per l'accesso all’area riservata e il caricamento delle proposte, rivolto a tutte le… - TV7Benevento : Giunta, ok al protocollo d'intesa per fondi Pnrr contro la dispersione scolastica - - ottopagine : Protocollo d'intesa per fondi Pnrr contro la dispersione scolastica #Benevento - PNRRistruzione : Pubblicato il tutorial navigabile per l'accesso all’area riservata e il caricamento delle proposte, rivolto a tutte… - uil_rua : RT @orizzontescuola: PNRR, contrasto dispersione scolastica: docenti tutor esperti interni possono essere individuati con delibera del Coll… -