Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Mario Luigi #Torsello, uno dei giudici della Corte d’Appello che ha inflitto alla #Juventus 15 punti di penalizzazi… - ZZiliani : Se è vero che il fine principale del giudice sportivo è affermare i princìpi di lealtà, probità e correttezza la cu… - mirkonicolino : Se la #Juventus dovesse riavere i 15 punti delle #plusvalenze e patteggiare per la manovra stipendi senza uscirne c… - sportli26181512 : Plusvalenze Juventus, interrogato anche Mandragora: sotto la lente l’operazione con l’Udinese: Plusvalenze Juventus… - Andr3w38561696 : Un bel quadretto… #Gravina #Ceferin #Marotta e #Zhang… #juventus #GiuLeManiDallaJuve #GiuLeManiDallaJuventus… -

La Procura di Torino ha posto la lente sull'intreccio di mercato che ha coinvolto lae l'Udinese per i trasferimenti di Rolando Mandragora, nell'ambito dell'inchiesta Prisma. Ieri sono stati chiamati a dare la loro versione il centrocampista (l'estate scorsa venduto alla ...Il tema di oggi è quello delle, argomento rovente dopo le vicende giudiziarie della. Ma non solo, perché si parla anche di altri segreti dei bilanci come gli ammortamenti e il ...

Plusvalenze Juve, scatta un nuovo allarme giudici: c'è chi pensa di lasciare! Corriere dello Sport

Torsello, il giudice che ha giudicato la Juve: 'Plusvalenze tempestività prima della certezza assoluta. Violare lealtà ... Calciomercato.com

CFA, parla il giudice Torsello: 'Plusvalenze Juve Tempestività e non certezza assoluta. Sulla lealtà sportiva...' ilBianconero

Una carta segreta per Mandragora potrebbe portare nuovi guai alla Juventus nell'inchiesta plusvalenze Open

Plusvalenze Juventus, interrogato anche Mandragora: sotto la lente l’operazione con l’Udinese La Gazzetta dello Sport

Nel caso di Mandragora, l’Udinese aveva comprato il calciatore nel 2018 per 20 milioni, ma la Juve (che dal trasferimento aveva realizzato una plusvalenza di 13 milioni e 700 mila euro) aveva ...Cosa rischia la Juventus per il presunto falso a bilancio ... punti di penalizzazione che si andrebbero ad accumulare ai -15 assegnati dal filone delle plusvalenze fittizie Non è tutto, perché come ...