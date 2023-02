Plusvalenze, i tifosi della Juve tirano in ballo l’Inter: “e la carta-Pinamonti?” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un vero e proprio caos nel calcio italiano. La stagione in Serie A entra sempre più nel vivo, le squadre si preparano per la parte finale della stagione ma l’argomento in grado di scatenare il caso è quello delle Plusvalenze fittizie. Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti, l’ultimo riguarda la carta ‘Mandragora‘: il riferimento è alla trattativa di mercato con l’Udinese con l’obiettivo di realizzare Plusvalenze. La Juventus è stata punita con 15 punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso, il club bianconero ha presentato ricorso e la sentenza è in arrivo: le speranze di annullare la penalizzazione sono molto basse. Il club dovrà puntare all’assoluzione piena, non è infatti prevista una riduzione dei punti. Foto di Stefano Lancia / AnsaNel mese di marzo sarà il turno ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un vero e proprio caos nel calcio italiano. La stagione in Serie A entra sempre più nel vivo, le squadre si preparano per la parte finalestagione ma l’argomento in grado di scatenare il caso è quello dellefittizie. Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti, l’ultimo riguarda la‘Mandragora‘: il riferimento è alla trattativa di mercato con l’Udinese con l’obiettivo di realizzare. Lantus è stata punita con 15 punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso, il club bianconero ha presentato ricorso e la sentenza è in arrivo: le speranze di annullare la penalizzazione sono molto basse. Il club dovrà puntare all’assoluzione piena, non è infatti prevista una riduzione dei punti. Foto di Stefano Lancia / AnsaNel mese di marzo sarà il turno ...

